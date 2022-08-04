港澳高中生來台升學 44所高中加入招生

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）陸委會發言人邱垂正今天表示，今年修正發布的「香港澳門居民來台就學辦法」，開放不具居留身分的港澳高中生來台升學，下個學期將展開招生作業，全台有44所高中加入招生。

大陸委員會4日召開例行記者會，邱垂正在會中做上述表示。

他並表示，政府撐香港的決心不容懷疑，目前繼續做港澳相關法規盤點研究。

根據邱垂正的介紹，「外國專業人才延攬及僱用法」（簡稱：人才專法）已於去年7月7日修正公布。世界頂尖大學畢業生來台工作，不需要2年的工作經驗，也可以獲得租稅優惠，年限從3年延伸到5年，這些都是香港人可以準用的相關規定。

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邱垂正指出，政府也配合「人才專法」，修正發布「香港澳門居民進入台灣地區居留定居許可辦法」，增列覓職期6加6個月，以及在台研修碩博士期間可以折抵居留期間的規定，如唸完博士可以折抵2年，碩士可折抵1年。

邱垂正並指出，來台尋求人道援助的港人，政府也依照現行法規架構，包括「香港澳門關係條例」第18條與「香港澳門關係條例施行細則」第25條，在這2項法律的基礎上，以專案方式不斷完善相關援助機制，提供更加彈性與實際的協助。（編輯：楊昇儒）1110804