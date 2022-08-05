更多編輯台推薦新聞：
裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣
國際

裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看
政治

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

共軍繼續在台灣周邊實戰化演訓 多架美機抵近

2022/8/5 18:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中共對台軍演進入第二天，共軍東部戰區傍晚通報稱，5日繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。中國智庫中午發文稱，美軍今天已派出至少7架各型偵察預警飛機前往台灣周邊空域。

共軍昨天展開軍演，對台灣東部預定海域發射東風飛彈引發國際關注後，東部戰區微信公眾號傍晚5時許通報：「8月5日，中國人民解放軍東部戰區按計劃，繼續位台灣北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。」

國防部今天表示，至上午11時止，計有中共軍機、軍艦多批於台海周邊演習，並逾越海峽中線活動。

中國官媒央視軍事今天引述中國國防大學教授孟祥青稱，此次演訓，解放軍航空母艦編隊首次威懾性演練，構建了海上立體作戰體系。航艦一旦出動，一般會有核潛艇在水下活動。此外，除了東部戰區出動，其他戰區也派出了兵力，表明不同戰區協同作戰能力大大增強。

共軍對台大舉軍演，美軍持續偵查監視。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國智庫、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）中午推文稱，美軍今天已派出至少7架各型偵察預警飛機前往台灣周邊空域。其中，包括1架RC-135V、1架RC-135S、3架P-8A、1架E-3G和1架U-2S，並有6架加油機提供支援。

南海戰略態勢感知計畫昨天指出，8月4日上午，美軍一架RC-135S導彈觀測機從沖繩嘉手納基地出發前往台灣方向，預計將監視解放軍在台灣周邊的演習。此舉屬於美軍常規操作，以往解放軍每次實彈演習，該型機從來不曾缺席。（編輯：楊昇儒）1110805

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族