共軍繼續在台灣周邊實戰化演訓 多架美機抵近
2022/8/5 18:30
（中央社台北5日電）中共對台軍演進入第二天，共軍東部戰區傍晚通報稱，5日繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。中國智庫中午發文稱，美軍今天已派出至少7架各型偵察預警飛機前往台灣周邊空域。
共軍昨天展開軍演，對台灣東部預定海域發射東風飛彈引發國際關注後，東部戰區微信公眾號傍晚5時許通報：「8月5日，中國人民解放軍東部戰區按計劃，繼續位台灣北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力。」
國防部今天表示，至上午11時止，計有中共軍機、軍艦多批於台海周邊演習，並逾越海峽中線活動。
中國官媒央視軍事今天引述中國國防大學教授孟祥青稱，此次演訓，解放軍航空母艦編隊首次威懾性演練，構建了海上立體作戰體系。航艦一旦出動，一般會有核潛艇在水下活動。此外，除了東部戰區出動，其他戰區也派出了兵力，表明不同戰區協同作戰能力大大增強。
共軍對台大舉軍演，美軍持續偵查監視。
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中國智庫、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCS Probing Initiative）中午推文稱，美軍今天已派出至少7架各型偵察預警飛機前往台灣周邊空域。其中，包括1架RC-135V、1架RC-135S、3架P-8A、1架E-3G和1架U-2S，並有6架加油機提供支援。
南海戰略態勢感知計畫昨天指出，8月4日上午，美軍一架RC-135S導彈觀測機從沖繩嘉手納基地出發前往台灣方向，預計將監視解放軍在台灣周邊的演習。此舉屬於美軍常規操作，以往解放軍每次實彈演習，該型機從來不曾缺席。（編輯：楊昇儒）1110805
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