共軍繼續軍演 陸委會：缺乏和平處理問題思維

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（中央社記者沈朋達台北5日電）共軍持續第2天在台灣周邊軍演，多批軍機軍艦越過海峽中線。陸委會批評中共缺乏和平處理問題思維，要求陸方立刻停止惡意軍事挑釁。

大陸委員會5日以書面方式表示，中共今天再次以多批軍機、軍艦於台海周邊進行高強度演習，刻意逾越海峽中線活動、破壞台海及區域情勢穩定，表達強烈抗議，並再度要求立刻停止非理性、不負責任的惡意軍事挑釁。

陸委會強調，絕不接受中共解放軍將台灣周邊當成武力試驗場，蠻橫威脅台灣人民生命財產安全，更已引發區域國家抗議反感。倘對岸無法以和平、智慧處理問題，妄想以武力脅迫妥協，只會讓兩岸敵意螺旋上升、隔閡對立不斷加劇，終歸徒勞且惡果自食。

陸委會並強調，政府對於情勢發展審慎應對，堅守國家主權與民主、捍衛國土安全絕不退縮。

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台後，共軍連續兩天在台灣周邊發動大規模軍演。共軍東部戰區通報，今天繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。國防部上午表示，截至11時有中共軍機、軍艦多批於台海周邊演習，並逾越海峽中線活動。（編輯：楊昇儒）1110805