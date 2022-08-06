中共文攻武嚇台灣 陸委會：立即停止脫序行為

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（中央社記者沈朋達台北6日電）共軍連續第3天在台灣周邊高強度軍演，陸委會批評中共企圖恫嚇台灣和周邊國家，大陸外長王毅等官員還以粗鄙言論污衊總統蔡英文，正告北京當局應立即停止各種脫序行為。

大陸委員會6日透過書面表示，近日中共持續模擬攻台高強度、封鎖式的軍演，企圖恫嚇台灣及周邊國家，其外長王毅等官員更不斷在國際場域公然扭曲事實、推諉自身破壞台海和平的責任，及以粗鄙言論污衊蔡總統；對於中方對台武力恫嚇、嚴重侵犯中華民國主權及影響區域安全的粗暴、惡劣行徑，陸委會再次予以譴責，並正告北京當局應理性自制，立即停止各種脫序的行為。

陸委會強調，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，是台海客觀現狀；無論從歷史、國際法或兩岸現實來看，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分；中華民國台灣的未來只有2300萬台灣人民的意志才能決定。

陸委會並強調，中共以其扭曲事實的「一個中國原則」，錯誤引用聯合國憲章，妄稱對台灣的主權，並採取不理性的軍事行動，試圖破壞台海及區域現狀，挑戰國際秩序，已遭到國際社會包括「七大工業國集團」（G7）及眾多民主國家的嚴厲譴責與堅決反對。中共當局的粗暴作為，更加凸顯其主張的無比荒謬和王毅等外交人員的心虛和恐慌。

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陸委會指出，中共始終不放棄武力犯台，近日在台灣周邊發射多枚導彈、大規模機艦侵擾，更以荒謬藉口對台經濟脅迫、報復相關團體企業與農漁產業、拘捕台灣民眾，及惡意詆毀台灣領導人等，已對台海及印太區域和平造成嚴重衝擊，引發國際社會廣泛且嚴重關切。

陸委會說，台灣是國際社會負責任的一方，政府冷靜理性，堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線，也呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止專制政權軍事冒進、破壞和平的不負責任行為。（編輯：楊昇儒）1110806