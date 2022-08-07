中國疫情反覆 夏季4熱門旅遊勝地遭打擊

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（中央社台北7日電）中國官方公布，6日新增736例COVID-19本土病例。度假勝地海南三亞疫情嚴峻，昨宣布「封城」，逾8萬名遊客滯留；疫情反覆發展下，廣西、甘肅、新疆及海南等4夏季熱門旅遊勝地遭打擊。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，6日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共868例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入132例、本土736例。

其中本土疫情方面，6日新增337例確診病例，分別為海南297例、內蒙古及廣東各12例、重慶5例、浙江及廣西各3例，北京、江蘇、河南、湖南及貴州等各1例。

在399例本土無症狀感染個案中，海南186例、浙江69例、新疆52例、河南30例、廣西19例、兵團8例、甘肅7例、河北及廣東各5例、內蒙古及山東各4例、湖南3例，吉林、重慶及四川各2例、貴州1例。

海南由於Omicron變異株的亞變異BA.5分支進化株BA.5.1.3入侵，確診病例突增，三亞市4日進入區域管控狀態，6日起全市進一步實行臨時性全域靜態管理，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通，恢復時間另行通告。

中國持續「清零」，當前疫情仍持續發展中，繼先前廣西、甘肅之後，近期新疆及海南等4省地的暑期熱門旅遊也陸續受到衝擊。

三亞是著名的濱海度假勝地，當前正值暑假旅遊旺季，突如其來的封城，火車票停售，大量航班喊停，導致約8萬多名遊客滯留當地，民怨四起。

在香港及澳門部份，香港6日公布新增4602例確診病例，其中4322例為本土感染。香港衛生防護中心指出，目前Omicron變異株BA.4和BA.5患者占比持續上升，已超越BA.2.12.1，情況與外國相似，需密切觀察。

澳門6日公布新增兩例境外移入病例，自2日零時起至今天的「穩定期」結束，社會逐步恢復正常運作。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110807