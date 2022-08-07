中國軍演後 王毅：美國破壞台海和平犯3方面錯誤

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（中央社台北7日電）中國國務委員兼外交部長王毅今天再就美國眾議院議長裴洛西訪台一事宣稱，美國犯了3方面錯誤，並將「破壞台海和平」責任推給美方。

根據中國外交部官網，正在孟加拉訪問的王毅今天說，美國犯的三方面錯誤，一是粗暴干涉中國內政，二是縱容支持「台獨勢力」，三是蓄意破壞台海和平。

王毅批評，在台灣執政的民進黨把謀求獨立寫入黨綱，「近年來千方百計搞漸進式『台獨』，製造『兩個中國』和『一中一台』」。美國國會眾議長訪台是「公開為其撐腰打氣，與分裂勢力為伍，與中國人民為敵」。

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他並聲稱，美國慣於先製造一個問題，再利用這個問題實現自身戰略圖謀。美國藉裴洛西訪台加大地區軍事部署，「這值得各方高度警惕和堅決抵制」。

王毅為中國的軍演等回應辯護，表示這些舉措「正當、合理、依法、必要、公開、適度」，是為了遏阻美國「以台制華」的圖謀，粉碎台灣「倚美謀獨」的幻想，「真正維護好台海的和平、地區的穩定」。（編輯：張淑伶/邱國強）1110807