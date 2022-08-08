共軍演訓繼續 北京稱向肇事分子警示

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（中央社台北8日電）反制裴洛西訪台，共軍軍事演訓持續中，未如先前公告在7日中午12時停止。中國外交部發言人汪文斌今天表示，中方軍事演訓符合國內法、國際法、國際慣例，「旨在向肇事分子發出警示」。

中國外交部8日下午舉行例行記者會，汪文斌於會上作上述表示。

共軍先前對外公告軍事演訓時間為4日中午12時到7日中午12時，但8日又公布，東部戰區繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。

據澎湃新聞報導，外媒提問，中方在台海區域的軍事演習繼續進行的原因是什麼，這是對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的反制措施嗎。

汪文斌回應，裴洛西不顧中方堅決反對和反覆交涉，「在美國政府的縱容和安排下，明目張膽竄訪中國台灣地區，這一倒行逆施、嚴重侵犯中國主權、嚴重干涉中國內政、嚴重違背美方所做的承諾，嚴重危害台海的和平穩定」。

汪文斌宣稱，「中方的軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例，旨在向肇事分子發出警示，對台獨勢力進行懲戒」、「中方也是在維護國際法和國際關係基本準則，尤其是聯合國憲章中規定的不干涉內政這一最為重要的國際法原則」。

關於裴洛西訪台後中方採取反制措施和中美對話溝通相關問題，汪文斌說，對話溝通需要誠意，中方將繼續就裴洛西訪台向美方提出嚴正交涉，敦促美方以實際行動恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定。

記者提問，日本首相岸田文雄近日說，日方強烈譴責中方軍演發射的導彈落入日本的專屬經濟區，這攸關日本的國家和國民安全，給國際社會的和平穩定帶來了嚴重影響。請問中方對此有何評論。

汪文斌表示，堅決反對日方的錯誤言論和無理指責，無論是法律還是政治道義層面上，「日本都沒有資格、沒有權力對台灣問題說三道四」。

他說，日方聲稱中國軍隊演習活動涉及所謂日本專屬經濟區，中日在有關海域尚未劃界，「何來『日本專屬經濟區』一說」、「中國在自己領土的周邊海域進行正常軍事演訓活動」。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110808