臨近20大 新華社長文頌揚習近平防疫與經濟政策

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（中央社台北8日電）臨近中共20大召開，中國社會對「動態清零」防疫影響經濟發展質疑四起。但新華社今天刊發7700字的長文，頌揚中共總書記習近平引領「疫情防控取得積極成效，經濟社會發展取得新成績」。

文章並強調，習近平在Omicron變種病毒疫情中「親自指揮、親自部署」，「團結帶領億萬人民打好統籌疫情防控和經濟社會發展之戰」。在中國民心因嚴厲防疫及經濟遲滯面臨浮動，重創習近平民望之際，這篇長文似有為習近平挽回聲望，鞏固他在中共20大連任總書記權力的意圖。

這篇題為「習近平總書記引領高效統籌疫情防控和經濟社會發展述評」的長篇文章開頭即指出，今年以來「疫情形勢延宕反覆，國際環境複雜嚴峻」，中國國內「改革發展穩定任務更趨艱巨繁重」。

文章說，「以習近平同志為核心的黨中央」引領億萬人民戮力同心，堅持穩字當頭、穩中求進，高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作，統籌發展和安全，「疫情防控取得積極成效，經濟社會發展取得新成績」，在高質量發展中「贏得歷史主動」。

這篇文章並以「最大程度保護人民生命健康，也最大程度穩住了經濟社會發展基本盤」為副題說，中國上半年經濟成長率2.5%，第2季經濟「頂住下行壓力實現正增長」。同時，中國是世界主要大國中「新冠肺炎（COVID-19）發病率最低、死亡人數最少的國家」。

文章又說，今年Omicron變種病毒席捲全球，3月以來迅速蔓延到中國大多數省分，經受了一場「武漢保衛戰以來最嚴峻的疫情防控考驗」。而「習近平總書記『親自指揮、親自部署』，團結帶領億萬人民打好統籌疫情防控和經濟社會發展之戰」。

這篇文章特別提到習近平4月29日主持召開的中共中央政治局會議，並強調「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，這是黨中央的明確要求」。同時「堅持動態清零」，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

文章說，這項會議並要求穩住市場主體，對受疫情嚴重衝擊的行業、中小微企業和個體工商戶實施「一攬子紓困幫扶」政策。而在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下」，各地區各部門針對「六方面33項政策」聚焦紮實穩住經濟持續加力。

這篇文章的大多數篇幅，在細數習近平今年3月Omicron變種病毒疫情爆發後，在主持各項與防疫、經濟發展有關的涉內、涉外會議時，以及各項大小視察時的講話內容。其中包括他所說的「只要我們保持戰略定力、堅定做好自己的事，是完全能夠化險為夷、化危為機的」。

文章最後強調，中國發展仍處於「可以大有作為的重要戰略機遇期」，並引用習近平所說「時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在」，並指在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，「堅持穩中求進工作總基調，堅定不移做好自己的事情」，「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。（編輯：邱國強/張淑伶）1110808