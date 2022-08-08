鄧聿文：裴洛西訪台 中國對拜登政府徹底失信任

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（中央社台北8日電）中國旅美政治學者鄧聿文表示，在美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國認識到拜登政府的「一個中國政策」不過是「用台灣牽制中國」，對其徹底失去信任。在此情況下，中國能採取的只有對抗。

鄧聿文並認為，中共總書記習近平事前應是誤判美國總統拜登（Joe Biden）能勸阻裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。這可從中國外交部副部長謝鋒就此事召見美國駐北京大使勃恩斯（Nicholas Burns）的嚴厲話語中看出。

鄧聿文8日在德國之聲（Deutsche Welle）發表的評論文章直指，如果中國先前對拜登政府還抱有某種期待，在裴洛西訪台後，中國對拜登政府更徹底失去信任。

他指出，中國如此看待拜登政府的理由是，中方越來越認識到拜登政府的「一個中國政策」，不過是「用台灣牽制中國，更頻繁地打台灣牌，用台灣刺破習近平畫下的一個又一個紅線後」，本來就稀薄的信任也就完全消失。

鄧聿文認為，可想而知在這種情況下，中國能採取的也只有對抗。而從中國日前對美國作出的8項反制來看，3項事關軍事交流被取消，5項涉及民事交流和全球議題被暫停。合作已經沒有，就只剩下對抗。而習近平至少今年也不會再與拜登通話，更不用說見面會談。

他說，裴洛西訪台激起的巨大風波，以及中國表現出更具對抗性的姿態，讓拜登政府今後操作台灣議題時會選擇更謹慎的方式。但不管有沒有期中選舉的壓力，美國仍不會依中國的要求放棄打「台灣牌」。經此一舉，美中關係只會變得更糟糕。

同時，中國取消與美軍事交流是要表明，兩軍交流已不再有意義，中國不會接受美國版本的「護欄說」，共軍有能力基於對現實事態的感知，對任何來自美軍的「侵犯行為」即時反制。尤其在目前，若美軍以「航行自由」的名義穿越台灣海峽，擾亂共軍演習，中國「不怕和美國擦槍走火」。

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至於習近平的誤判，鄧聿文說，謝鋒2日深夜召見勃恩斯時口氣極為嚴厲。其中提到，「美國政府本應約束裴洛西恣意妄為，制止裴洛西倒行逆施，卻放任縱容，沆瀣一氣，加劇台海緊張局勢，嚴重損害中美關係」，就能看出這一誤判。

鄧聿文說，由於未能阻止裴洛西訪台，中國民意把不滿情緒撒向官方和習近平，導致習近平的權威繼上海封城後再次受挫。雖然不至於影響他在中共20大上連任總書記，但他也必須對民意有所交代和修補，所以才會有「鎖台軍演」和對台經濟懲罰，並直接把批判矛頭指向總統蔡英文，同時展示不會屈服於美國的壓力和意志。（編輯：邱國強/張淑伶）1110808