美國議員：基於正告北京 擬立法納台非北約盟友

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（中央社台北10日電）美國聯邦參議院外委會原訂3日審理的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）雖因故延期，但美國議員表示，藉由立法納台為非北約盟友就是要正告北京，別重蹈俄侵烏的覆轍。

香港南華早報今天報導，參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）表示，這項法案「明確正告北京，別針對台灣重蹈（俄羅斯總統）蒲亭入侵烏克蘭的覆轍」。

台灣政策法案由他和共和黨同僚葛蘭姆（Lindsey Graham）聯名提案，北京方面的觀察人士則聲稱，一旦法案通過，其對於中美關係造成的衝擊遠超過美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）引發的效應。

中國社會科學院研究員呂祥指出，這個法案最令人關注的就是意圖把台灣視為「主要的非北約盟友」，也就是台灣將被視為華府最密切的全球夥伴之一，特別是在經貿與安全領域的合作。

他說，這就等同於承認台灣的主權，意味著美國將徹底揚棄一中政策；承認台灣主權就是承認台灣獨立，如此中國將必須斷然處置台灣議題。

美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）政府與外交項目主任艾波特（Matt Abbott）說，「早在國會提台灣政策法案及裴洛西訪台前，多年來到如今美中關係持續惡化」。

他表示，「雖然當中許多條文無疑將使中國當局感到不安，但這項法案仍明確重申，不能被視為與台灣復交，值得注意的是，這項法案並沒有改變，美國政府針對台灣國際地位的立場」。

喬治華盛頓大學（George Washington University）中國事務專家沙特（Robert Sutter）則說，推測這項參院正審理的法案可能造成的衝擊目前還言之過早，主要還是得看拍板的用字遣詞。

他說，猶如1979年通過的「台灣關係法」（TRA），這項法案可能會使用不具約束力的措辭，除了一中政策之外，台灣關係法也是美國對台政策的根基。

沙特表示，若法案納入大幅改變美國政府對台行動的約束措辭，那才會造成深遠且嚴峻的影響。他說，「我認為行政部門與諸多不樂見當前中美緊張再升高的國會議員，將會致力在草案中加入使條文不具約束的用語」。

他說，「如此行政部門才能繼續執行，涵蓋範圍廣泛而堪稱模糊的一中政策」。

不過沙特認為，值此當前敏感時刻，若國會通過不具約束力措辭的法案也會觸怒北京，並且可能使雙方關係更惡化，但「中國方面涉台事務官員將會了解，這個法案的象徵性地位，並不會使美國政府真的照章行事」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110810