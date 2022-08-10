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雙減政策下業者違規經營 家長只在乎成績

2022/8/10 20:29
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（中央社台北10日電）中國媒體報導，進入中國頒布「雙減」教育政策後的第2個暑假，一些校外暑期托管班表面上是素質教育，但內容仍是學科輔導，許多家長只希望孩子成績好就好，不介意培訓機構是否違規。

今年6月，中國教育部印發通知，部署做好2022年暑期校外培訓治理有關工作，強調要嚴防暑期學科類培訓機構隱形變異違規開班、面向3至6歲學齡前兒童的培訓機構違規展開學科類培訓、非學科類培訓機構超範圍展開學科類培訓等問題發生。

中新社報導，為了躲避監管，一些隱形托管班在課程名稱上體現素質教育，但課程內容依然圍繞學科輔導，讓孩子提前學更高年級的課本，並安排課外作業和教輔資料。

比如寫作課叫「小記者班」，宣稱培養孩子與人溝通、自我表達的能力。正式上課後，老師會安排課堂寫作，授課內容也是圍繞應試作文。

此外，這些托管班也給學童許多課外作業。

報導說，這些現象並沒有讓家長感到排斥。雙減政策剛公布的時候，一些機構按照規定把學科補習班變成才藝興趣班，招生率立刻下降了一半。等到實質上恢復學科補習後，招生名額又滿了，主要依靠家長相互介紹。

報導引述一名家長說，「大部分家長就是希望孩子成績好，以後有更多選擇機會，這一點不會變」。

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去年7月24日，中國官方發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，簡稱「雙減」政策。

為減輕學生校內和校外的學習負擔，這項政策規定義務教育階段學科類課程不得在週末、寒暑假等節假日組織補習，對業者的發展也提出許多限制。但實行一年多下來，除了補教業倒閉、裁員消息不斷，存活下來的培訓班也依然有「陽奉陰違」的情況。（編輯：張淑伶/邱國強）1110810

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