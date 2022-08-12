裴洛西稱台灣是自由民主國家 中國：嚴重挑釁

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（中央社台北12日電）美國眾議院議長裴洛西10日稱台灣是世界上最自由的民主國家之一，中國外交部今天回批，裴洛西公然將台灣稱為國家，是違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定的嚴重政治挑釁。

裴洛西（Nancy Pelosi）10日與隨團議員在國會召開記者會，說明這次亞洲行成果。根據官方新聞稿，她引述自由之家（Freedom House）的說法稱台灣是最自由的民主國家之一，表示這次台灣行目的是「向這個蓬勃發展的民主國家致敬」。

據澎湃新聞，中國外交部12日下午舉行例行記者會，外交部發言人汪文斌答覆記者相關提問時稱，裴洛西的言論進一步證明其「竄訪」台灣是對「台獨」分裂勢力的縱容支持。裴洛西公然將台灣稱為國家，是違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定的嚴重政治挑釁。

他並稱，「民進黨當局」在島內大搞「去中國化」，在國際上竭力製造「兩個中國」、「一中一台」，裴洛西在此情況下訪台，高調宣稱代表美國，顯然是一次官方性質的訪問，旨在挑動兩岸對立，干涉中國內政，性質極為惡劣。

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汪文斌還稱，中方從捍衛自身主權和領土完整出發，從維護不干涉內政這一國際關係基本準則出發，從真正維護好台海和平穩定出發，完全有權也十分必要對美方挑釁作出堅決反制。

他說，裴洛西拿所謂「民主」幌子，為「竄訪」台灣找藉口，這是完全徒勞的。裴洛西訪台無關民主，而是違背包括台灣同胞在內的14億多中國人民意志，挑戰國際社會公認的一個中國原則的政治作秀，是對民主的踐踏，是美國一己私利淩駕於國際公義之上的體現。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110812