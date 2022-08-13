澳門大亨周焯華關聯跨境賭博案 在溫州開審

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（中央社記者沈朋達台北13日電）澳門太陽城集團董事周焯華因涉跨境賭博案，去年底被北京方面主導逮捕。他的犯罪集團幹部案件近日在浙江溫州審理，被指嚴重擾亂社會管理和市場經濟秩序。周焯華本人另案處理。

據溫州市中級人民法院微信公眾號，該院10至12日開庭合併審理張寧寧等34人、張時秀和鍾海燕等3起案件，他們被控開設賭場、非法經營等罪。3起案件都是周焯華為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。周焯華則被另案處理。

公訴機關指控周焯華2007年以來在澳門等地賭場承包賭廳，2015年在菲律賓等地開設網路賭場平台，謀取非法利益，並透過發展股東級代理和賭博代理，提供高額佣金，推廣賭博。集團在中國大陸成立資產管理公司，為賭客換籌碼、協助跨境資金兌付，和追賭債。

公訴機關又指控，集團利用地下錢莊為賭客提供賭資結算，並提供車輛接送和技術支持，組織中國公民到境外賭廳賭博。

截至去年11月，這個跨境賭博集團發展了股東級代理400人（中國籍283人），賭博代理6萬餘人（中國籍3萬8307人），發展中國境內賭客會員6萬餘人，涉案金額巨大，「嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序」。

被告張寧寧被指控，在周焯華指使下，變相買賣外匯，實施非法經營犯罪，「嚴重擾亂金融市場秩序」。

外號「洗米華」的周焯華是澳門大亨，他旗下的太陽城集團除賭業外，還跨足娛樂、旅遊和房地產等業務，並在香港交易所上市。

周焯華去年11月遭澳門司警拘捕，並被溫州檢察院批准逮捕。星島日報當時引述消息稱，由於北京當局認為跨境賭博吸收大量中國大陸資金，嚴重危害中國經濟安全，因此主導了逮捕。

藝人安以軒的丈夫、澳門勵駿創建有限公司創辦人陳榮煉也因案被捕。澳門日報微信公眾號4日指，檢察院已將他正式起訴。（編輯：周慧盈）1110813