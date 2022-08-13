中國國企自美下市 胡錫進：涉及國家安全

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（中央社台北13日電）中國5家大型國有企業昨天宣布將從美國下市。中共環球時報前總編輯胡錫進指出，這幾家國企都是中國國家級戰略企業，不可能將其內部審計事項完全向美方交出，這涉及中國的國家安全。

中國人壽、中國石油、中國石化、中國鋁業、上海石化等5家大型國企，13日相繼宣布其ADR將從紐約證券交易所下市。中國證監會事後稱，上市和下市都屬於資本市場常態，作出下市選擇是「出於自身商業考量」。

胡錫進昨晚在微博發文稱，中國公司從美國退市，直接原因是美國2021年生效的「外國公司問責法」（HFCAA），規定了更加苛刻的審計要求，其中與中方爭議最大的是要求中國赴美上市公司交出審計底稿。

胡錫進指出，由於中石油、中石化等都是中國的國家級戰略企業，它們不太可能將自己的內部審計事項完全向美方交出底牌，讓後者洞悉企業內部的一切，這涉及中國的國家安全。所以中美雙方一直就此進行磋商，但未達成共識。

他說，部分中概股從美國出走不是中方的主動選擇，而是在美方新規脅迫下所採取的對策。

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胡錫進並稱，貿易戰以來，美國國內一直有中國公司赴美上市時中國占了便宜，美方是在「養虎為患」的極端議論。審計糾紛發生在這一大背景下更加突出，甚至可以說，「外國公司問責法」在很大程度上就是衝著中國企業來的。

他還稱，如今美國在政治上想得太多，新出的法案與政治交織呼應，嚴重增加了中美經濟交流的複雜和難度。中方不可能對美國無限讓步，甚至為此犧牲自己的國家安全和公司正當利益。這次多家中國大型國企從美退市，就是中方維護自己安全和發展權所採取的因應對策。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110813