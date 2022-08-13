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四川龍槽溝山洪暴發 遊客閃避不及4死9傷[影]

2022/8/13 21:18（8/13 21:36 更新）
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（中央社台北13日電）中國四川省彭州市龍門山鎮龍漕溝今天下午突然山洪暴發，多名戲水遊客閃避不及被山洪沖走。據當地官方通報，截至晚間7時30分，已造成4人死亡，3人重傷，6人輕傷，現場仍在搜救中。

多支網傳影片顯示，龍漕溝本是兩岸綠樹林立的潺潺小溪，今天湧入大批遊客戲水消暑，還有人在溪邊搭帳蓬。滾滾山洪突然來襲，多名遊客閃避不及被沖走。

影片顯示，龍槽溝禁止下水，周邊設有柵欄，但大批遊客仍闖入戲水。

極目新聞報導，龍槽溝附近一家餐館的陳姓廚師表示，下午3時許，他碰到一個從山上下來的同村村民，村民告訴他，山上發洪水了，趕緊通知在山谷遊玩的遊客撤離。他和這名村民邊往山下跑，邊大喊著提醒遊客，發山洪了，趕緊離開山溝躲避。有50多名遊客及時離開山溝。約1分鐘，山洪就沖下來。

陳姓廚師說，龍槽溝上游沒有水庫，他聽說是上游下了雨，所以導致山洪發生。

彭山區應急管理局官方微博通報，下午2時37分，龍門山鎮政府獲報將有短暫強降雨後，立即組織村鎮幹部、巡邏隊員及志願者等力量對轄區內河道沿線戲水遊客進行勸離。下午3時30分，小魚洞社區龍漕溝突發山洪，河道未撤離遊客被捲入山洪。（編輯：楊昇儒）1110813

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