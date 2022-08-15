常態化核酸檢測成本高 成都宣布不再全部免費

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（中央社台北15日電）常態化核酸檢測耗費資源，中國部分城市已宣布暫停。成都市也宣布自13日起，除了重點人群外，其餘人員的核酸檢測將按規定收費，依據單檢或混檢的不同，費用從新台幣15元到70元不等。

根據官方微信「健康成都」，鑒於成都在這一波疫情中，所有風險區已全部清零，全市核酸檢測點混檢免費政策停止實施，即從8月13日8時起，除重點人群和入川即檢人員核酸檢測費用按原政策執行外，其餘「願檢盡檢」人員按規定收取費用。

成都市衛健委人員就相關問題表示，常態化疫情防控期間，前往商場、辦公樓等公共場所不需要核酸檢測報告，但市民要自覺做好出示健康碼、掃場所碼、戴口罩、測體溫、保持一公尺距離等疫情防控措施。

他說，「鼓勵」廣大市民積極響應7天進行1次核酸檢測的倡導，以提升社會面疫情預警能力，減低社會面疫情傳播風險。

在收費標準方面，他說，目前，COVID-19核酸檢測單人單檢價格每人份不超過人民幣16元（約新台幣70.4元），多人混檢價格每人份不超過3.5元（約新台幣15.4元）；抗原檢測總費用每人份不超過6元。

今年5月上旬，中國國務院要求，人口千萬級以上大城市與輸入風險較高的省會城市，要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，拓寬COVID-19疫情監測範圍和管道，當時有多個城市都以常態化核酸檢測作為重要的防疫手段。

但是，在中國國家醫療保障局指出，醫保不會為檢測買單，檢測成本應由各地政府負擔後，多地紛紛調降核酸檢測的頻次，安徽省合肥市更在6月下旬宣布暫停7天一次的常態化區域免費核酸檢測。

如今，成都依然維持15分鐘的核酸採樣圈，但決定除了重點人群外不再強制檢測，對自願檢測的民眾採取收費。（編輯：張淑伶）1110815