除牌風險 港媒：基金股東轉移阿里美股至香港

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（中央社記者張謙香港16日電）據報導，由於中美對中概股的會計審核問題持續僵持，增加了中概股從美國退市的風險，已有一些基金股東因此把阿里巴巴美股轉移至香港。

根據香港經濟日報今天的報導，近3月來，阿里巴巴多名基金股東將阿里巴巴美股（股票代號BABA）搬到香港，上週更再有神秘大戶將港幣570億元大貨（股票）轉移。

報導指出，截至15日，這些神秘大戶們在第3季累計搬移了1420億元阿里巴巴美股到港；年初至今由美轉港的阿里巴巴股份，價值合共2170億元。

據報導，阿里巴巴港股在中央結算系統的存倉水平已突破136億股，占整體股份超過64%，再創香港第二上市以來新高。

報導表示，若審計分歧未能解決，包括阿里巴巴在內的多家中概股或在2024年被踢出美國交易所。

今年第3季，全球最大對沖基金橋水（Bridge water）、以蘇格蘭為基地的英國投資管理公司BaillieGifford等機構股東，紛紛將阿里巴巴美股搬來香港，轉換為普通股。

阿里巴巴集團為中國網購巨商，多年前在美國上市，2019年底在香港交易所以「同股不同權」的方式作第二上市。

近年來，美方加強對上市中概股的會計審核，並不時公布不符合條件的公司名單，相關公司一旦被納入名單內，就有除牌風險，而阿里巴巴已被美國證券交易委員會列入「預定摘牌名單」。

另外，阿里巴巴已向港交所尋求主要上市而成為一家雙重主要上市發行人。

市場預料，這場審計風波將會導致美國部分或大部分中概股轉到港交所上市。（編輯：唐佩君）1110816