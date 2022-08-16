中國持美債創12年新低 分析：防政治對立被制裁

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（中央社台北16日電）中國連7個月減持美國國債，餘額降至9678億美元，創12年以來最低水準。有分析從地緣競爭角度出發，認為中國連續減持美債的背後存在政治對立，與防止被制裁有關。

美國財政部8月15日發布最新國際資本報告，日本6月持美國國債增加126億美元，至1兆2363億美元。中國6月所持美債則減少130億美元，至9678億美元。

中國持有的美國國債規模連續第7個月下降，觸及2010年6月以來的最低水平，但中國依然為僅次於日本的第二大美債持有國。

據美國財政部資訊，中國5月持有的美債已跌至9808億美元，是自2010年5月以來首次跌破1兆美元大關。

日經中文網當時分析，中國長期減持美債的背後存在政治對立。在與美國爭奪主導權的背景下，中國一直尋求降低對美元的依賴。

此外，通貨膨脹導致美國加快升息，擔憂融資成本大增的企業也加快出售了美國國債。

中國學者則認為減持美債與防止被制裁有關。

中國社科院世界經濟與政治研究所國際大宗商品研究室主任、研究員王永中表示，過去全球投資者會把美債作為安全的優質資產，但今年2月俄烏爆發衝突，美國和歐洲國家祭出制裁，凍結了俄羅斯的國家資產。

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再加上之前美國也凍結了阿富汗前政府的海外資產，讓中國投資者對美債安全性產生疑問，即若發生衝突美國會不會同樣凍結中國持有的美債？這是中國減持美債的一個因素。

復旦大學全球治理研究院常務副院長黃仁偉認為，為了防止今後美國的制裁，不管是不是美國盟國，都要減少美元儲備，如果大家一年接一年的減少美元儲備，一年接一年的增加別的結算系統，那麼美元儲備和環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統這2個最重要的美元工具就會有崩潰的危險。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110816