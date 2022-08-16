中國擴大投資撐經濟 發改委：加快重大項目建設

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（中央社台北16日電）中國國家發展和改革委員會坦言，經濟下行壓力增大，投資對經濟發展的支撐作用更加凸顯，加快推進重大項目建設，這是擴大國內需求、穩住經濟大盤的重要支撐。

國家發改委固定資產投資司司長羅國三16日在記者會上作上述表示。

羅國三指出，今年3月以來因為超預期因素影響，經濟下行壓力增大，投資對經濟發展的支撐作用更加凸顯。加快推進重大項目建設，這是擴大國內需求、穩住經濟大盤的重要支撐；做好項目前期工作是先決條件。

羅國三提出下半年4大工作要點項目。他說，按照國務院「紮實穩住經濟的一攬子政策措施」要求，努力保持全年投資穩定增長。

首先是推進投資項目前期工作，加快辦理各項審批手續，做好開工前各項準備工作，推動一批重大項目及早開工建設。

其次加強資金、用地、用能等保障，加快中央預算內投資下達進度，各地進一步落實「資金跟著項目走」的工作機制和要求，做好專項債券項目準備工作。

第3是加大重大項目協調推進力度，繼續發揮、推動十四五規劃102項重大工程實施部際聯席會議和其他有關協調機制作用，推動重大項目加快建設實施。

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第4則是用好政策性開發性金融工具，充分發揮推進有效投資重要項目協調機制作用、支持重大項目建設、推動項目盡快落地實施。

據第一財經16日分析，國家統計局7月經濟數據顯示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、高溫多雨等因素影響，經濟恢復情形正在放緩。為紓解經濟下行壓力，需要擴大有效投資，政府主導的基礎設施建設投資尤其重要，在地方財政收入緊張下，基建投資資金依賴發行地方政府專項債券籌資。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110816