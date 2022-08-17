日媒：日本安保局長擬訪中國與楊潔篪會面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）日媒報導，日本國家安全保障局長秋葉剛男計劃出訪中國，並與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面，秋葉剛男可能會談及維護台海及地區穩定的重要性，及呼籲北京保持克制。

中日關係因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台風波陷入低點。綜合日本時事通信社（Jiji Press）及日本放送協會（NHK）今天報導，秋葉剛男計劃訪問中國，並與楊潔篪舉行會談。

報導表示，預計近日台海局勢升溫會是秋葉剛男與楊潔篪談及的議題，多名日本政府官員透露，預計秋葉剛男將傳達對中國在台灣周邊軍事活動的擔憂，並呼籲中國自我克制。

報導指出，今年是中日關係正常化50週年，預計兩人會討論如何建立有建設性及穩定的雙邊關係。

裴洛西2日至3日訪台，七大工業國集團（G7）成員國外長3日發布聯合聲明，關切中國在台海的軍事行動，並強調對台海和平穩定的承諾。中國對此強烈反彈，取消原訂4日在柬埔寨首都金邊舉行的中日外長會談。

隨後中國人民解放軍對台軍演，其中發射的彈道飛彈中有5枚墜落在日本的專屬經濟區（EEZ），日本提出抗議。

日本共同社此前引述知情人士報導，飛彈墜落EEZ是中國國家主席習近平親自做的決定，目的在於牽制日本不得於台灣有事時介入。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110817