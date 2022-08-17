更多編輯台推薦新聞：
BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」
科技

袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

救經濟促消費 上海分3波發放44億元電子消費券

2022/8/17 22:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）為挽救4月以來全面及局部封城受到重創的經濟，上海市今天宣布發放總規模達人民幣10億元（新台幣約44億元）的電子消費券，自8月下旬到11月下旬期間分3波發放，可供網購及實體消費。

綜合上海證券報等媒體報導，上海市這批稱為「愛購上海」的電子消費券，可用在餐飲、零售、藝文、旅遊業，對象則是年滿18歲的「在滬消費者」，也就是參與活動報名時使用設備的地理位置，實時定位在上海市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導指出，根據計畫，上海這次電子消費券發放總規模為10億元，分3波依序發放2億、5億和3億元，但其中第1波則採取抽籤制。

計劃中，第1波發放的「消費券包」價值100元，含3張消費券，分別為1張消費滿100元以上抵50元券、2張消費滿50元以上抵25元券。有意領取者須於20至22日在支付寶、微信、雲閃付等3個支付平台報名，在搖號中籤後即可於8月26日領用消費券，領用後有效期限20天。（編輯：邱國強/張淑伶）1110817

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族