救經濟促消費 上海分3波發放44億元電子消費券

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（中央社台北17日電）為挽救4月以來全面及局部封城受到重創的經濟，上海市今天宣布發放總規模達人民幣10億元（新台幣約44億元）的電子消費券，自8月下旬到11月下旬期間分3波發放，可供網購及實體消費。

綜合上海證券報等媒體報導，上海市這批稱為「愛購上海」的電子消費券，可用在餐飲、零售、藝文、旅遊業，對象則是年滿18歲的「在滬消費者」，也就是參與活動報名時使用設備的地理位置，實時定位在上海市。

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報導指出，根據計畫，上海這次電子消費券發放總規模為10億元，分3波依序發放2億、5億和3億元，但其中第1波則採取抽籤制。

計劃中，第1波發放的「消費券包」價值100元，含3張消費券，分別為1張消費滿100元以上抵50元券、2張消費滿50元以上抵25元券。有意領取者須於20至22日在支付寶、微信、雲閃付等3個支付平台報名，在搖號中籤後即可於8月26日領用消費券，領用後有效期限20天。（編輯：邱國強/張淑伶）1110817