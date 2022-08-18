中日對話 楊潔篪：台灣問題事關兩國基本信義

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（中央社台北18日電）中日兩國昨天在天津行第9次高級別政治對話，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪提及台灣議題時表示，這事關中日關係政治基礎以及兩國間基本信義。

據中國外交部官網，楊潔篪17日與日本國家安全保障局長秋葉剛男主持中日第9次高級別政治對話時，作了上述表示。

楊潔篪說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日方應著眼兩國和兩國人民根本長遠利益，奉行積極務實理性對華政策，增進政治互信，摒棄零和思維，妥善管控分歧，推動兩國關係更加成熟穩定與健康強韌。

另據日本共同社、時事通信社，日本政府今天表示，兩人會談持續7小時，對於台灣局勢在內等議題交換意見。秋葉剛男重申了日本對台灣的立場，表示台灣海峽和平穩定至關重要。

中日高級別政治對話是加強兩國高層戰略溝通的重要機制性安排，於2015年首次舉行。對話時間由雙方提前商定，第8次對話於2020年2月28日在東京舉行。

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中國外交部官網表示，雙方認為，這次對話是坦誠、深入和建設性，達成了一些有益共識，將繼續保持對話溝通。

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