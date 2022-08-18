中國暫停氣候對話 中美外交官社群舌戰

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（中央社台北18日電）在美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，中國宣布8項反制美方措施，包括暫停中美氣候變遷對話。美國總統拜登簽署「降低通膨法案」對抗氣候變遷一事，再使中美外交官於社群舌戰。

據美國之音（VOA）18日報導，中美合作普遍被視作遏止全球暖化惡化的關鍵，由於在台灣等議題上關係惡化，雙方能否在氣候變遷問題上合作讓人懷疑。拜登簽署氣候法案後，中美外交官在推特（Twitter）上繼續交鋒。

美國駐北京大使勃恩斯（Nicholas Burns）17日在推特上說，「你可以確信美國將會履行我們的承諾」，呼籲中國恢復氣候對話，同時強調「我們準備好了」。

在拜登簽署法案前，勃恩斯則先發出推文指出，「美國正在採取行動應對氣候變遷，通過了有史以來最大的氣候投資—中國應當跟進」。中國外交部發言人辦公室跟進回應，「重要的是美國能兌現嗎」。

中國外交部在「美國能兌現嗎」推文後又發出第2條推文，建議美國履行富裕國家為貧窮國家提供資金應對氣候變遷的承諾，解除去年以涉嫌強迫勞動為由對中國新疆地區太陽能產品加徵的進口關稅。

中國官方跳腳裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，暫停中美在氣候變遷和其他等議題上的對話，氣候變遷相關討論是中美雙方為數不多可合作領域。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先前批評，這不是在懲罰美國，而是在懲罰世界。

報導剖析，中美外交官在推特上你來我往，這凸顯了一個長期超級大國與一個正在崛起大國間的認知鴻溝，美國希望維持領導地位；中國則不願意再聽命於他人。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）一直敦促中國在氣候變遷問題上制定較高的目標。中國回應，鑑於其作為中等收入國家的發展需求，中國所設定的目標較為務實；美國設定雄心勃勃的目標卻未能實現。

拜登16日簽署「降低通膨法案」，規模4300億美元，這項法案聚焦於氣候、健保及稅制3大議題。這項立法堪稱美國史上對抗氣候變遷最大規模投資，力拚減少國內溫室氣體排放；同時允許「聯邦醫療保險」（Medicare）為年長者的藥物議價，以降低處方藥價；並且確保企業和富人繳納應繳稅款。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110818