共軍渤海黃海南海域實彈射擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）據中國海事局官網，唐山海事局昨天下午發布航行警告，今起至25日在渤海部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。與此同時，共軍也在南海、黃海等海域展開實彈射擊活動。

唐山海事局發布，19日零時至25日10時，在2個頂點座標分別為39°24′14″N 、119°28′24″E和39°13′13″N 、119°11′51″E的扇形區域內進行實彈射擊活動。禁止駛入。

此外，山東海事局發布航行警告，17日、19日至21日每天4時至24時，渤海濰坊港相關海域進行實彈射擊，禁止駛入。

另據廣東海事局網站，19日10時30分至14時30分、20日11時30分至13時30分，珠江口大萬山島以南海域進行射擊訓練，禁止駛入。

清瀾海事局也發布航行警告，18日至19日每天6時至18時30分，以及19日10時至13時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

與此同時，威海海事局發布航行警告，17日8時30分至19日17時，黃海部分海域展展開軍事活動，禁止駛入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月初訪台後，共軍在台灣周邊連續多日舉行大規模軍演，引發國際社會高度關注；而除了環台演習，共軍也持續公布在黃海、渤海舉行軍事演訓，有分析指北京欲藉此向近期針對台海問題發聲的周邊國家表達抗議。

中國國防部新聞發言人吳謙近日則表示，「中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀」。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110819