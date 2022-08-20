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中國官方：未來一周 汛情旱情疊加形勢嚴峻

2022/8/20 15:43
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（中央社台北20日電）中國國家防總副總指揮、水利部部長李國英昨天指出，預測未來一周，中國將面臨汛情、旱情疊加的嚴峻形勢。

陸媒澎湃新聞今天報導，李國英19日在主持專題會商時作了上述表示。

他說，從旱情看，長江中下游和洞庭湖、鄱陽湖地區旱情仍將持續發展；從汛情看，松花江及第二松花江、海河流域部分水系、黃河上中游地區特別是內蒙古河段和北幹流上段和渭河、海南及西江流域沿海諸河等將有較強降雨過程，發生洪水的可能性較大。

李國英強調，要高度重視汛情、旱情疊加的嚴峻形勢，防汛抗旱兩手抓、兩手都要硬，加強風險研判和預警預報，緊盯薄弱環節，提前查漏補缺，強化責任落實，堅決打贏防汛抗旱兩場硬仗。

中國多地暑假以來持續面臨極端高溫天氣，而過去一個月，攝氏35度以上的高溫天氣覆蓋450萬平方公里的面積，超過200個國家觀測站突破最高氣溫歷史極值，重慶北碚氣溫甚至達到45度。

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北方多地昨天則出現大雨或暴雨，其中天津、河北唐山和秦皇島、遼寧葫蘆島、四川綿陽和阿壩局地大暴雨，河北唐山灤州市和秦皇島盧龍縣局地特大暴雨（266至330毫米）；上述地區最大小時降雨量30至60毫米，局部地區80毫米以上。

此外，青海西寧市大部分地區17日晚間開始降下暴雨，當地大通縣青林鄉和青山鄉18日出現山洪及泥石流，致使河流改道，兩個鄉鎮6個村1517戶6245人受災；山洪災害目前已知造成23人遇難，仍有8人失蹤。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110820

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