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微博貼文老被擋 美駐中大使轉推特筆戰

2022/8/23 13:28
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（中央社台北23日電）美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）一週內在推特（Twitter）上發了20多則貼文，直指大使館官方微博貼文多次被屏蔽，嘲諷「中國審查單位加了很多班」，外交戰場轉赴社群。

勃恩斯於上週、14至20日期間在推特個人帳號累計發出20多則貼文。他在18日貼文指出，中國審查單位在這個夏天加了很多班，忙於屏蔽「美國駐華大使館」官方微博所發關於香港、北大西洋公約組織（NATO）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對中方針演講、LGBTQI等議題貼文。

「美國駐華大使館」官方微博22日貼出勃恩斯在推特貼文截圖宣傳，「上週，#伯（勃）恩斯大使#在推特上更新了更多推文。以下是他的一些推文。請在推特上關注他，查看他的所有更新」。在中國境內網域，未能連結、使用推特。

美官方微博頁面目前大多充斥提醒美國公民訊息、英語教學、美國歷史和社會介紹等貼文，近期唯一一篇關於中、美相關議題討論的貼文在22日下午發出，內容是勃恩斯19日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問影片連結。

這是勃恩斯任職駐中大使近半年來個人首場電視專訪。他談及北京對於美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在8月初訪問台灣的反應，包括圍台軍事演習行動、切斷與美在軍事、氣候等領域溝通管道和合作等作為，直言中國必須讓世界其他國家相信，中國並非「不穩定因素」，且承諾在台灣海峽和平行事。

勃恩斯在專訪中說，「我們不認為美中關係應因為眾議院議長的訪台，一次和平的訪問，而出現危機…這是北京政府製造出來的危機，這是過度反應」。

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中國外交部官網22日發出「外交部發言人就美國駐華大使涉台錯誤言論答記者問」一文，抨擊美方挑釁在先，把一場本可避免的危機強加給中國人民，卻栽贓中方挑起危機，「明明是美方不斷切香腸、越紅線，破壞一中原則、破壞台海現狀，卻詆毀中方改變現狀」。

在裴洛西訪台後，美、中外交官在社群交手顯得激烈。美國總統拜登日前簽署「降低通膨法案」，勃恩斯17日先在推特發文說，「美國正在採取行動應對氣候變遷，通過了有史以來最大的氣候投資—中國應當跟進」；中國外交部發言人辦公室跟進回嗆，「重要的是美國能兌現嗎」；雙方持續你來我往口水交鋒。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110823

勃恩斯
美駐北京大使：中國須證明自身非台海不穩定因素 美國大使斥貼文被刪 籲中國允許人民看得到發言
裴洛西
休士頓辦事處長投書美媒 籲美日台合作捍衛印太 兩岸局勢緊張 歐盟最高外交官：願調解台海危機
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