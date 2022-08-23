港媒：中共誇稱解放軍協同作戰能力 專家存疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西8月訪台後，北京隨即下令展開軍演，並誇稱中共解放軍的協同作戰能力堪稱合作無間。但專家質疑，共軍是否足以全面犯台還有待驗證。

香港南華早報（SCMP）今天報導，中共藉口裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，展開自2016年軍改以來最大規模軍演，海空軍與後勤補給單位全面動員，長久以來解放軍標榜陸軍掛帥，協同作戰始終是個盲點。

美國華府智庫「戰略與國際關係研究中心」（CSIS）的專家分析，藉著這回最新升高的緊張情勢，北京誇稱解放軍堪稱合作無間，並以東部戰區為例指出，火箭軍與陸軍遠程火砲部隊的後勤補給更順暢。

美國空軍大學（Air University）附設中國航天研究院（China Aerospace Studies Institute）研究主任李伊（Roderick Lee）說：「若陸軍與火箭軍能協同作戰，推估東部戰區具備某種程度的聯合指管」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說：「我們所看到的共軍這番動作頻頻，無非就是意欲傳達這方面的訊息及達到震懾的目的」。不過究竟解放軍的全面整合達到甚麼樣的程度，還是一個問號。

協同作戰是部隊戰力的關鍵，猶如俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來即凸顯這方面的確實，而解放軍尚未經過實戰檢驗，像是一旦全面犯台若干必須具備的戰力，如持續不斷的火炮轟擊或封鎖台灣周遭水域的船艦部署等。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110823