華為任正非：全球經濟衰退 企業活下來最重要

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（中央社台北23日電）華為創辦人任正非在華為內部論壇指出，全球經濟衰退、消費能力大降，華為要從追求規模轉向追求利潤、現金流，度過未來3年危機，「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉」。

第一財經23日報導，華為22日下午舉辦內部論壇，期間釋出「整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流」一文，任正非作上述表示。

任正非判斷，未來10年應是非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續衰退。由於戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響和美國封鎖打壓，全球經濟在未來3到5年內都不可能轉好，沒有一個地區是亮點，消費能力大幅下降，對於華為構成供應壓力和市場壓力。

「我們對未來過於樂觀的預期情緒要降下來，2023年甚至到2025年，一定要把活下來作為最主要的綱領活下來，有質量的活下來，每個業務都要去認真執行」，任正非提到，華為要縮小戰線，集中兵力打殲滅戰，提升盈利，華為將會徹底放棄一部分國家的市場。

他說，先想辦法度過3年艱難時期，生存基點調整到以現金流和真實利潤為中心，不能再僅以銷售收入為目標，生命喘息期就是2023年和2024年，這兩年能不能突圍還不敢肯定，「不要再抱幻想，講故事騙公司，損失要從你們的糧食包中扣除，首先要活下來，活下來就有未來」。

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任正非提到，除了為生存下來的連續性投資以及能夠盈利的主要目標，未來幾年內不能產生價值和利潤的業務應該縮減或關閉，把人力物力集中到主航道；一定要把邊緣業務從戰略核心裡抽出來，邊緣業務抽出來後，評價能不能做好、需要多少資源才能做好。

「讓寒氣傳遞到每個人」，任正非強調，獎金升職升級與經營結果掛鉤，各責任中心簽署考核責任書，落實KPI對等獎賞機制；今年各個業務的獎金一定要拉開差距，絕不允許平均逼迫大家實現搶糧食的短期目標，「過去公司的政策是基本擺平，大家沒有感覺到冬天的寒冷」。（編輯：李雅雯/邱國強）1110823