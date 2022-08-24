人民日報：防疫經濟都要抓 但控疫情才能穩經濟

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（中央社台北24日電）中共官媒人民日報今天發表評論說，有效的疫情防控是經濟社會發展的基礎。只有疫情被有效控制住，經濟發展和正常生活才能具備有利條件；疫情越早得到控制，經濟發展受到的影響就越小。

這篇以「經濟發展和疫情防控兩手都要抓、都要硬」為題的文章同時強調，「該管的堅決管住，該保的堅決保住，一手抓戰疫，一手抓發展」，就一定能打贏防疫這場大仗硬仗，實現「疫情防控和經濟社會發展雙勝利」。

評論說，疫情防控是「國之大者」，經濟建設是「中心任務」。兩者不是「非此即彼的單選題」，而是「相輔相成、辯證統一的關係。只有高效做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，堅持「兩手都要抓、都要硬」，才能最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響，推動經濟平穩健康發展。

儘管強調防疫與經濟「兩手都要抓」，但評論仍強調，面對百年不遇的疫情，「有效的疫情防控」是經濟社會發展的基礎。只有疫情被有效控制住，經濟發展和正常生活才能具備有利條件；疫情越早得到控制，經濟發展受到的影響就越小。

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「動態清零」政策如今備受中國民間質疑。但評論仍宣稱，堅持「動態清零」從來就不意味著放棄經濟發展，恰恰相反，是要為經濟發展創造良好條件。兩年多實踐充分證明，中國防疫「效果是好的、效率是高的，有良好的成本效益比」。

評論強調，近期的優化防控措施絕不是放鬆防控，絕不能鬆懈厭戰。近期周邊國家疫情快速反彈，中國外防輸入壓力持續增大，同時，Omicron的BA.5變種病毒已成為全球主要流行，傳播力明顯增強。因此必須慎終如始，保持戰略定力，抓實抓細各項防疫工作，堅決鞏固來之不易的防控成果。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110824