中美審計監管合作 中方：約定敏感訊息處理使用

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（中央社台北26日電）中美今天簽署審計監管合作協議後，中國證監會有關負責人說，美方須查看的審計工作底稿等文件透過中方監管機構協助調取並提供；對審計監管合作可能涉及敏感訊息處理和使用作出明確約定。

中國證監會有關負責人指出，中美合作協定範圍包括協助對方展開對相關事務所的檢查和調查。其中，中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且「審計底稿存放在內地的香港事務所」。

至於這是否代表中概股自美下市的風險已經解除？證監會有關負責人則說，如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，進而避免自美被動下市。

中國證券監督管理委員會、財政部26日與美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議後，中國證監會官網晚間發布有關負責人答記者問的書面說明，作以上表示。

對於中國當局先前最在意的國家秘密與敏感數據，證監會有關負責人說，審計工作底稿的主要功能是記載審計師是否依照審計準則盡職盡責地驗證企業收入支出等財務訊息準確性，因此「一般並不包括國家秘密、個人隱私或企業底層數據等敏感訊息」。

證監會有關負責人說，近期中國證監會等部門完善了境外上市相關保密和檔案管理規定，對規範審計工作底稿訊息安全管理提出明確要求，進一步落實了上市公司資訊安全的主體責任，同時為上市企業和會計師事務所依法依規保管和處理涉密敏感訊息提供了更加細化和可執行的指引，有助於在滿足會計審計要求的前提下做好底稿編制工作，並依法保護相關訊息安全。

這名負責人說，中美審計監管合作協定將雙方對相關會計師事務所的檢查和調查活動納入合作架構下開展，雙方將充分做好事前溝通協調，美方須查看的審計工作底稿等檔通過中方監管機構協助調取並提供。

同時，合作協定對於審計監管合作中可能涉及敏感訊息的處理和使用作出了明確約定，針對個人訊息等特定數據設置了專門的處理，為雙方履行法定監管職責的同時保護相關訊息安全提供了可行路徑。

證監會有關負責人說，隨著中國資本市場雙向開放逐步深化，企業跨境上市和會計師事務所跨境展業日益頻繁，目前有超過200家中國公司在美國資本市場上市，有30餘家中國境內會計師事務所在PCAOB註冊，能為在美上市的中國公司提供審計服務。

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證監會有關負責人說，PCAOB為履行對上述事務所的審計監管職責，需要與中國監管部門建立合作關係，實施跨境監管合作。同樣，中國監管機構有需要對自身監管範圍內的美國會計師事務所實施審計監管的，也要透過監管合作機制進行。「這是國際慣例，雙方都需要這個機制」。

這名有關負責人強調，保留中概股在美上市，對投資者有利，對上市公司有利，對中美雙方都有利，是一種多贏的制度安排。這是雙方能夠坐下來談判並達成協議的一個重要基礎。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110826