受房市拖累 中國首7個月工業企業利潤年降1.1%

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（中央社台北27日電）中國國家統計局27日公布，今年首7個月全國規模以上工業企業利潤總額約人民幣4.8兆元，年降1.1%，主因為房市下行及鋼鐵需求不足等，原材料行業利潤降幅擴大，拖累工業企業整體利潤成長。

據人民網，中國國家統計局的數據顯示，今年1至7月份，全國規模以上工業企業利潤總額約人民幣4.8兆元（約新台幣21兆元），年降1.1%。

根據中國官方針對「規模以上工業企業」的定義，企業主要業務年收入須超過人民幣2000萬元。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，原材料製造業是拖低工業企業利潤增速最多的行業板塊，首7個月原材料製造業利潤年降21.6%，降幅較上半年擴大7.6個百分點，影響工業企業利潤增速較上半年回落2.2個百分點。

分行業看，受房地產市場下行、鋼鐵行業需求不足、成本壓力較大等影響，鋼鐵行業利潤年降80.8%，降幅較上半年擴大12.1個百分點；受成品油價格下調、高價原油庫存尚未消化等因素，石油加工行業利潤年降44%，降幅較上半年擴大11.6個百分點。建材行業利潤降幅擴大，化工、有色冶煉行業利潤增速放緩。

朱虹表示，工業品價格漲幅從高位逐步回落，對工業企業收入、利潤增長的拉動作用逐漸減弱。7月份PPI（生產者物價指數）年增4.2%，漲幅較6月回落1.9個百分點。初步測算，價格漲幅回落導致1至7月份規模以上工業企業利潤增速較上半年回落2.3個百分點。

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朱虹表示，裝備製造業利潤持續恢復，汽車製造業是利潤增長最快的行業之一；在夏季能源保供下，煤炭原油產量及發電量出現較快增長，並帶動相關行業利潤增加。

朱虹表示，從總體看來，工業企業效益延續恢復態勢，但受多種因素影響，企業利潤小幅下降，成本水平仍然較高，部分行業市場需求不足，經營壓力增加，加上中國國內外環境更趨複雜嚴峻，要工業經濟持續穩定恢復仍需付出艱苦努力。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110827