穩經濟大盤 人行行長帶隊赴河南督導

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（中央社台北28日電）中國政府為了穩定經濟形勢，派出的「國務院穩住經濟大盤督導和服務組」首站來到鄭州市，督促河南省盡快形成更多實物工作量。河南近來金融風險事件頻傳，但也是要「挑大梁」的經濟大省。

陸媒第一財經報導，國務院穩住經濟大盤督導和服務組27日在鄭州召開現場辦公會，圍繞基礎設施、重點工程、民生保障等項目建設開展現場協調和服務。

督導和服務組組長、中國人民銀行（中國央行）行長易綱說，督導和服務組將進一步完善長效協調工作機制，在擴大投融資、提高審批效率等方面給予河南更多支持。

他表示，希望河南加強項目謀劃儲備，提高項目申報品質，推動更多項目進入國家大盤子，強化施工能力、原材料供應等保障，確保項目順利開工建設，盡快形成更多實物工作量。

國務院24日召開的常務會議指出，當前經濟恢復基礎不牢固，除了加碼經濟政策，並表示要派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，由國務院組成部門主要負責人帶隊，赴若干經濟大省聯合辦公，提高審批效率，壓實地方責任，加快政策舉措落實。

而更早之前召開的經濟大省政府主要負責人座談會明確表示，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川等6個經濟大省經濟總量占全國的45%，是國家經濟發展的「頂梁柱」。經濟大省要勇挑大梁，在第3季形成更多實物工作量，帶動有效投資和相應消費。

報導引述中國銀行深圳市分行大灣區金融研究院曾聖鈞說，穩經濟也是穩財源，大省要完成對中央財政凈上繳任務，以此支撐國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付，支持欠發達地區「保基本民生、保工資、保運轉」。

他說，經濟大省要堅持政府過緊日子，盤活財政存量資金，保持財政收支平衡，加大財力下沉，同時也要想辦法盤活專項債債務限額空間，用好政策性、開發性金融工具，擴大有效投資並帶動消費。

根據2020年底的人口普查結果，河南人口9936.5萬，接近1億，是中國排名第3的人口大省。河南今年的GDP有望突破人民幣6兆元（約新台幣26.4兆元）。

河南是經濟大省，但今年省內的幾家村鎮銀行爆發弊案，不得不由中央出面墊付存款人；建商「爛尾樓」引發買房者拒付房貸的「停貸潮」也在省會鄭州發生。（編輯：張淑伶）1110828