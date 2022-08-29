中國網路文明大會發布天津宣言 嚴控網上輿論

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（中央社台北29日電）中共20大將於秋天登場，當局昨天在天津市舉行網路文明大會並發表宣言，強調嚴格把關網路導向，堅持正確的政治方向、輿論導向、價值取向，以網路文明建設新成果迎接20大的召開。

綜合新華社、中新社等陸媒報導，由中共中央網信辦、中央文明辦、中共天津市委、天津市政府共同主辦的2022年中國網路文明大會昨天開幕，會上發布「共建網絡文明天津宣言」。

中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明視訊出席會議並致詞強調，要深入學習貫徹中共總書記習近平關於網路文明建設的重要論述，緊緊圍繞迎接宣傳貫徹中共20大這條主線，以及要始終高舉思想旗幟、堅定正確政治方向。

據報導，中共中央政治局委員、天津市委書記李鴻忠也出席開幕式並致詞。

大會發布的「共建網絡文明天津宣言」，針對新時代加強網路文明建設形成6點共識，包括「嚴把網絡導向堅持正確的政治方向、輿論導向、價值取向」、「像淨化空氣環境一樣淨化網絡生態，合力營造風清氣正的網絡空間」，以網路文明建設新成果迎接中共20大的召開。

據報導，本屆大會為期兩天，包括有關部門負責人、網路企業和網路社會組織代表、專家學者和網友代表參加。

另據香港01昨天的報導，大會網路企業展區主要展示網信企業助力網路文明發展所取得的成果。展區900平方公局，人民網、新華網、央視網、中國聯通、阿里巴巴、騰訊、抖音、360集團及螞蟻集團9家企業參展。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110829