購屋需求不振房源多 河南鄭州房屋租不出去

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（中央社台北29日電）河南鄭州租屋市場現在「一客難求」，網路熱搜甚至出現「鄭州房東擺攤求租」情形。中原地產首席分析師張大偉指出，當購屋需求不振時，會有更多房源用於出租，對租賃市場帶來壓力。

據中國官媒中國新聞社（中新社）29日報導，房市購屋需求不振時，房源釋出租賃市場，競爭加劇也會帶動租金下跌。鄭州租金出現明顯跌幅，因為COVID-19疫情、水災、區位屬性等因素導致閒置房屋增加，租賃市場出現「一客難求」。

報導引述諸葛找房數據研究中心資料指出，2022年7月，鄭州的房屋租金均價為每月每平方公尺人民幣25.07元（約等於每坪新台幣365元），相較當地租屋市場歷史高峰達每月每平方公尺人民幣31元，跌幅近20%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進對中新社表示，鄭州住房租金近年出現明顯下跌，但是租金下滑並未提振租賃需求，房屋空置情況反而增加，特別是一些安置房（指因城市規劃、土地開發等原因進行拆遷，對被拆遷住戶進行安置所建的房屋）密集區域。

報導引述貝殼研究院統計表示，在40個大中型城市中，7月份有28個城市租金與去年同期相比下跌，其中有20個城市租金達到最近4年同期低點。

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報導提到，部分一線和二線城市租房市場仍然表現強勁。據諸葛找房數據研究中心統計，7月份租金與上月相比上漲排名前5位城市分別為上海、南京、無錫、北京、福州，這5個城市產業結構較完善，就業需求相對穩健，恰逢大批畢業生湧入人力市場，租賃需求增多，提升租金上漲動力。

貝殼研究院高級分析師黃卉表示，從需求端來看，外來人口是各地租房市場主力人群，經歷過城市「搶人」大戰，越來越多人才流入一線及熱門二線城市，推動當地租賃市場熱度；人才吸引力較弱的城市租賃需求則持續減弱，房屋出租難度增加。（實習編輯：何宇軒/ 編輯：李雅雯）1110829