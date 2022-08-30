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美國以演習回應中國挑釁 北京指欲改變台海現狀

2022/8/30 17:02
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（中央社台北30日電）美國日前派兩艘軍艦通過台灣海峽，並表示未來將以部署及演練來回應中國的挑釁行為，把西太平洋情勢導向穩定。中國外交部發言人趙立堅今天稱，試圖改變台海現狀的是美國和台灣分裂勢力。

央視新聞app（應用程式）報導，今天中國外交部記者會上，有記者提問說，白宮官員表示，中方的軍事行動使得台海局勢升級試圖建立一種新常態，美方不會接受。此外，針對中方的挑釁行動，美方未來將實施演習來推動西太平洋地區的局勢回穩，並指這與中美兩國關係無關，中方對此有何回應？

趙立堅宣稱，試圖改變台海現狀是美國和台灣分裂勢力，不是中方。「台獨勢力挾洋自重，倚美謀獨，是當前台海局勢緊張的根源」。

他說，「美國打著西太平洋地區穩定的幌子，赤裸裸的試圖『以台制華』，這何談與中國無關，與中美關係無關」。

他聲稱，美國如果真的尋求局勢回穩，就應立即回到「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」規定上面來，不要向「台獨」分裂勢力發出任何「錯誤信號」。

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美國28日派遣兩艘軍艦通過台灣海峽，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）29日說，未來幾天至幾個月，美方還會以部署及演練來回應中國破壞穩定的挑釁行為，盼把西太平洋情勢導向穩定。這無關美中關係，而是為了台灣及區域的最佳利益。

尚皮耶在例行簡報會上表示，美方是例行性穿越台海，符合國際法，也展現美國致力維繫自由開放的印太區域。（編輯：張淑伶/邱國強）1110830

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