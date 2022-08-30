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海基會顧問：中共可能運用法律戰嚇台灣人

2022/8/30 18:07
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（中央社記者呂佳蓉台北30日電）海基會29日舉行顧問會議，討論下半年中共對台可能作為。多名顧問提及，除軍事與經濟施壓外，中共未來可能運用法律戰恐嚇台灣人民，包含增訂「反分裂國家法」施行細則等。

海基會今天傍晚發布新聞稿，指出昨天舉行的顧問會議，探討「2022下半年中共對台可能作為及因應」。

新聞稿指出，多名顧問提醒，由於中共相關部門面臨對台工作無法推出讓台灣人民心服的作為下，欠缺績效可言，因此，未來中共對台可能作為，除繼續軍事、經濟施壓與不斷運用認知作戰之外，很可能運用法律戰手段施壓、恐嚇台灣人民。

例如，直接引用現有刑法條文任意羈押在大陸的台灣人、增訂「反分裂國家法」施行細則、或是仿照香港制定適用台灣的國安法等。

也有顧問指出，中共日前發布的「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，文中指出「促統」、「反獨」、「防止外力介入」及「快速推進統一時程」等事項，研判即使在中共20大提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，內容也不脫上述的幾個重點。

有顧問特別提醒，解放軍利用美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣為藉口，大舉對台灣、對日本、對美國展示軍事威脅的各種作為。未來除了對台海之外，這種武力威脅也必然會延伸到東海、南海，引發日本、新加坡、東協各國高度關注與憂慮。

新聞稿稱，面對幾年來中共對台工作沒有積極的成效，現在又面臨高層人事大幅度更換，兩岸關係暫時難以找出理性解決方案之前，顧問建議，台灣在大陸政策部分層面上，可以採取主導的態度，等待關係獲得改善的機會。

例如可在疫情可控時，推動恢復兩岸人員往來相關措施；當大陸遇有天災受損時，建議海基會一如過去，向受災民眾表達關懷。（編輯：周慧盈）1110830

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