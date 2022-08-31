限電加上疫情 中國8月PMI仍呈現緊縮

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（中央社台北31日電）受到限電與疫情夾擊，中國8月的製造業採購經理人指數（PMI）為49.4，雖略高於市場預期的49.2，仍連續兩個月落入緊縮區間。

製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）均以50作為榮枯線，指數高於50代表景氣呈現擴張，低於50代表景氣緊縮。

根據中國國家統計局今天發布，8月的PMI為49.4，較7月回升0.4個百分點，也比事前市場預估的49.2高出一些，然而仍處於榮枯線以下，連續2個月落在緊縮區間。

今年8月間，中國的疫情仍呈現多點爆發，加上高溫缺水造成限電，因此對PMI造成影響。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，總體看來，雖然面對疫情、高溫等不利因素影響，然而在相關政策持續執行的支持之下，調查的21個行業中，有12個行業PMI較上月上升，顯示多數行業景氣有所改善。

8月生產指數為49.8，與7月持平，新訂單指數為49.2，較7月增加0.7個百分點，兩個指數均位於緊縮區間，顯示製造業的產需恢復力道仍需加強。

從行業情況看，受中秋將近等因素，農副食品加工、食品及酒飲料、精製茶等行業的兩個指數均升至55以上。

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進一步以企業規模分析，大型企業PMI為50.5，較7月上升0.7個百分點，重新回到擴張區間；中型企業的PMI為48.9，較7月上升0.4個百分點，景氣水準有所改善；小型企業PMI為47.6，較7月下降0.3個百分點，景氣水準繼續下降，小型企業生產經營壓力較大。

相較於PMI落在緊縮區間，8月的NMI為52.6，雖然比7月下降1.2個百分點，仍高於榮枯線，連續3個月維持擴張。（編輯：吳柏緯）1110831