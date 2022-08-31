深圳防疫臨時取消大型展會 商家損失慘重

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（中央社台北31日電）中國各地為防控疫情繃緊神經。原定今天在深圳登場的亞洲寵物展覽會，在開展前8小時臨時通知延期。民眾反映，這個決定讓已經布展的商家損失慘重，如此商業環境令人深思。

深圳新聞網報導，根據深圳市疫情防控工作需要，原定8月31日至9月3日在深圳國際會展中心舉辦的第24屆亞洲寵物展覽會、2022亞洲3D打印．增材製造展覽會、中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會、亞洲門窗遮陽展．亞洲家居裝飾展．亞洲內裝工業化展等相關展會活動，30日晚同時宣布暫緩舉辦。

這本是亞洲寵物展首次登陸深圳，將在寶安國際會展中心開展，號稱消費者不出國門就能逛遍全球寵物用品。

在社群平台微博與微信上，有業者反映，30日深夜12時距離開展還有8小時之際，突然接到通知取消展會。而攤位搭建和相關貨品價值人民幣十幾萬甚至上百萬元，都算是各家參展業者的損失。

公開報導顯示，這個展會有1850家以上的企業參展，超過1萬家品牌給予支持。

網友質疑，深圳福田區和羅湖區29日就開始管控，亞洲寵物展如果早一天通知取消，也能省下一些貨品和搭建費用。

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第24屆亞洲寵物展覽會組委會30日晚間發出的通知指出，將視疫情防控形勢，在本輪疫情結束後再行擇機舉辦，具體舉辦時間另行通知。

中國當前堅持COVID-19疫情要「動態清零」，地方政府只能以減少流動、加強隔離等方式因應。微博網友「寵物攝影師瘦子費」發文說，展會取消造成的損失不會有誰出面承擔，疫情已經奪走了太多機會，最無奈的是無力反抗，「這樣的商業環境，值得再次深思」。（編輯：張淑伶/邱國強）1110831