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疫苗紅利流失 中國相關藥企業績大幅下滑

2022/9/1 14:07
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（中央社台北1日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗高速需求不再，多家A股疫苗龍頭股紅利流失，上半年獲利明顯大幅下滑，分析認為，誰能夠更快地開發出應對變異株的疫苗，才能搶占市場。

中國官媒「健康時報」8月31日報導，近期多家A股疫苗龍頭股上半年報陸續披露，包括康希諾、康泰生物、智飛生物等淨利較去年同期均呈現較大幅度下滑。

報導指出，與一年前COVID-19疫苗賽道的火熱狀況截然不同，受到疫苗接種率增長放緩，疫苗需求減少、產品價格調整等原因導致上述藥企營利減少。

平安證券分析師倪亦道表示，獲利下降與疫苗紅利流失有關，去年疫苗上市初期定價相對較高，帶來大量利潤。今年1至2季全國接種率顯著下降，疫苗銷量同樣顯著下降，加上產品定價低於上年同期，都是負面影響。

報導表示，目前中國共有7款COVID-19疫苗獲得附條件上市或緊急使用批准，其中，滅活疫苗5款，來自國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、科興中維、康泰生物、醫科院生物所；腺病毒載體疫苗來自康希諾生物，重組蛋白亞單位疫苗來自智飛生物。

製藥行業數據分析公司Airfinity公司的預測數據顯示，2022年全球疫苗的產量可能超過90億劑，2023年以後，疫苗需求恐大幅下降，但以中國相關藥企的業績來看，疫苗高速成長紅利已流失。

報導認為，由於病毒變異速度非常快，因此，接下來誰能夠更快地開發出應對不同變異株的疫苗，滿足不斷變化的防控需求，誰就能搶占市場。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110901

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