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中共民用無人機侵擾 陸委會：適時採取強力反制

2022/9/1 17:55
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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）中共近期頻以民用無人機近距離侵擾金馬等防區。陸委會今表示，中共解放軍無人機應非單純民用航空器用途，針對中共以無人機侵擾作為，國防部會適時採取必要且強力反制作為。

大陸委員會今舉辦例行記者會，會上發言人邱垂正作上述表示。

邱垂正說，依照「兩岸條例」第29條第1項與第31條規定，中國大陸民用航空器非經主管機關許可，不得進入台北飛航情報區限制區域。倘其未經許可進入台北飛航情報區限制區域，執行空防任務機關得警告飛離或採取必要之防衛處置。

邱垂正並指，「兩岸條例施行細則」第41條第4款規定，中國大陸民用航空器未經許可進入金門、馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，執行空防任務機關對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備。必要時，應予示警、強制驅離或逼其降落。

邱垂正表示，面對中共各種軍事威脅行動，國防部訂有平時突發狀況應變處置規定、戰備規定及接戰規定等相關規定，將針對不同情況採取相應處置。

陸軍金門防衛指揮部表示，今天中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空。駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。（編輯：吳柏緯）1110901

邱垂正
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