陸稱協助柬埔寨台灣人返鄉 陸委會：未收到通報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北1日電）中國大陸方面先前聲稱，已協助部分受困在柬埔寨的台灣民眾安全返鄉。陸委會今天則表示，經洽相關機關，陸方尚未就該案向台灣通報具體訊息。

大陸委員會今天舉行例行記者會。會中有媒體詢問，大陸國台辦稱收到數十份台灣民眾求助信，並協助部分人員脫離險境，安全返鄉，陸委會有無掌握到返國脫困的台灣民眾表示收到大陸幫助的情況，以及相關具體人數有多少？

陸委會發言人邱垂正表示，在海外的台灣民眾因涉案而遭到第三國引渡，或遣送至中國大陸一事，政府向來主張應透過各方合作共同打擊犯罪，並將相關涉案民眾帶回台灣依法進行審判。

邱垂正進一步說，經洽法務部與刑事局了解，陸方尚未就該案向台灣通報相關具體訊息，陸委會會關注相關案件發展。

媒體進一步詢問，「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」（「兩岸共打協議」）涉及第三地還可以運作嗎？邱垂正則回答，「這部分沒有規範到」。

但他也強調，「兩岸共打協議」一直有在運作。

據法務部統計，今年至7月底止，台灣向陸方進行犯罪情資交換、司法文書送達、調查取證、限制人身自由通報等計3870件、陸方向我方請求則有2281件。並指雙方治安機關依據兩岸共打協議保持合作，以維護兩岸人民權益。（編輯：邱國強）1110901