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中國銀行業年度報告：經營更嚴峻 風控壓力大

2022/9/1 18:41
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（中央社台北1日電）中國銀行業協會發布年度報告指出，今年受疫情及國際局勢影響，銀行業經營環境更複雜嚴峻，且風險防控壓力較大。到第2季末，商業銀行不良貸款餘額人民幣2.95兆元，較年初增加1069億元。

綜合中國財經媒體報導，「2022年度中國銀行業發展報告」1日在北京發布，由中國工商銀行領銜製作，29家金融機構共同參與，提及上述內容。

報告宣稱，目前中國銀行業金融機構始終堅持「穩中求進」總基調，資產品質「總體保持穩定」，風險抵禦能力「穩步提升」，信用風險「整體可控」，市場風險和流動性風險「總體平穩」。

報告提到，今年受疫情反覆和國際地緣政治局勢緊張等因素影響，經營環境更加複雜嚴峻，部分重點行業、重點領域風險持續演化，風險防控壓力較大。

報告指出，截至今年第2季末，中國商業銀行整體不良貸款餘額為人民幣2.95兆元（約新台幣13兆元），較年初增加1069億元；不良貸款率1.67%，較年初下降0.06個百分點。

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此外，截至今年第2季末，中國銀行業金融機構總資產、總負債規模分別達367.7兆元和337.3兆元，較去年同期增加9.4%和9.5%。

這份報告預測，隨著下半年「穩增長、促經濟、保民生」等多項舉措助力穩住經濟大盤，中國銀行業資產品質將得到邊際改善。屆時，銀行業金融機構將進一步增強經營穩健性，堅守服務「實體經濟本源」，加強全面風險管理，以高品質風險管控助力金融穩定與金融安全。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110901

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