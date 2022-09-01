陸查扣中華民國字樣書籍 陸委會：不利良性互動

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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）近期有「中華民國」字樣的圖書在中國大陸天津海關遭到查扣。陸委會發言人邱垂正今天表示，這是典型箝制人民思想的不文明行徑，對兩岸良性互動沒有幫助。

陸媒報導，天津一家業者日前申報進口一批5165本圖書，其中1321本因書中出版日期有包含民國紀年在內的「中華民國」字樣，被認定「損害國家主權，違反一個中國原則」，遭天津海關查扣。

大陸委員會1日舉行例行記者會，發言人邱垂正表示，近期中共為控制人民思想與意識形態，加強管制出版品的內容，這是極權專制體制典型箝制人民思想的不文明行徑。

他說，陸方相關部門的粗暴嚴控行為，無法阻止民眾對呼吸民主、自由空氣的渴望，只會更加深台灣民眾對中共政權的反感，對兩岸良性互動沒有幫助。

邱垂正強調，中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中共應該正視中華民國存在的事實，放棄僵化的政治意識形態，以務實、開放、健康的態度推動兩岸交流，如此方能促進兩岸關係的正向發展。

對於中共20大將在下月召開，邱垂正表示，在全球局勢複雜的變化當中，中共體制欠缺制度化的監督規範，及習政權強勢的擴張趨勢，勢必對中國大陸的內部經濟社會及對台海、對區域情勢造成挑戰。

他指出，中共對台的政策已在「習五條」總體方略與對台白皮書已有綜論，且持續加大反獨促統，以及反外部勢力干預的全方位對台強制施壓作為。

邱垂正說，陸委會將持續關注中共20大前後的相關情勢發展，及中共對台動態，並審慎評估應處；至於中共20大人事，基於慣例不評論其人事安排。（編輯：楊昇儒）1110901