疫情重擊 廣東多家港資廠商倒閉

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（中央社記者張謙香港2日電）據報導，受COVID-19疫情影響，中國大陸廣東省不少工廠因虧損而倒閉，當中包括港資廠家，近日就有兩家知名廠商關閉，估計導致兩千多名員工失業。

星島日報今天在報導中指出，疫情發生以來，廣東虧損倒閉的大廠不少，今年3月，東莞港資大企業南柵文具集團就宣布停業，該企業在全球文具夾市場的市占率曾逾6成。

7月，為跨境品牌代工藍牙耳機的東莞工廠庫珀電子也因為資金鏈斷裂而關門。

報導表示，近日廣東再有兩家港資廠商因為嚴重虧損而倒閉。

報導表示，兩家倒閉港資廠商為愛高電業（東莞）有限公司、深圳的威利馬電器。

據報導，東莞愛高近日發布通告指出，公司近年來轉型生產新產品，投入巨大，又恰逢疫情爆發，對以出口型為主的公司影響極大。

公司方面表示，由於連續多年出現嚴重虧損，難以為繼，決定於8月31日停業。

公開資料顯示，東莞愛高是香港上市公司愛高集團旗下公司，是國際著名消費電子產品生產商。

去年底，愛高集團董事長梁偉成墜樓身亡。

此外，在深圳經營了38年的老牌港資電器大廠威利馬電器近日也公布，公司過去幾年一直虧損，前天（8月31日）提前解散。

報導表示，在鼎盛時期，深圳威利馬曾僱用2000多人，產品遠銷美國、德國、英國、加拿大、日本和韓國等50多個國家。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，中國大陸一直採取非常嚴格的防疫限制，在廣東經營的廠商除了面對海外市場問題，也因為香港員工無法正常赴陸工作而出現困難。（編輯：周慧盈）1110902