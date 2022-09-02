大陸經營環境不確定性風險 許勝雄：企業須留意

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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）海基會代理董事長許勝雄今天指出，中國大陸疫情頻繁出現，多地封城；近期限電、限水，造成很多台商困擾。他強調，當前大陸內外經營環境的不確定性，是企業必須留意的風險。

財團法人海峽交流基金會2日舉行第11屆董監事第6次聯席會議，許勝雄在致詞時作上述表示。

他說，年初以來，中國大陸疫情頻繁出現，多地採封城行為，例如這2天深圳部分地區已開始限制活動，成都、重慶、武漢也陸續採部分封城，「我們高度關注中國大陸的經濟成長狀況」。

許勝雄指出，中國大陸第2季的經濟成長率，從第1季的4.8%下跌到0.4%左右，原本希望維持全年5%的目標，現在看起來困難度很高。國際貨幣基金組織（IMF）已將中國大陸全年的經濟成長率預估修正為3.3%。

他提到，中國大陸近期的限電、限水，造成很多台商在企業經營上的困擾，「我們很密切注意，台商在中國大陸生產運作是否受到影響。」中國大陸全國耕地受旱面積超過兩萬畝，跡象都表明，極端氣候不止對企業有影響，對中國大陸的農業生產也造成損失，必然會加劇糧食供應的壓力。

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許勝雄強調，「當前大陸內外經營環境的不確定性，是企業必須留意的風險」，特別是上海和鄰近的蘇州、昆山地區，是台商重要的半導體與電子重鎮，無論是在封控階段，或是解封之後，海基會與上海及鄰近地區的台商，始終保持密切聯繫。

許勝雄最後指出，2年多來受疫情限制，許多台商長期留在台灣，海基會利用這段時間特地安排台商組團前往各縣市參訪，尋找投資商機。另也舉辦了多場陸生、陸配關懷活動，協助他們克服各種問題。（編輯：楊昇儒）1110902