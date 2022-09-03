疫情影響 暑期旺季中國鐵路出行人次創8年最低

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（中央社台北3日電）在多地散發COVID-19疫情之際，中國的鐵路暑運已結束，據統計，7月1日至8月31日，全國鐵路累計發送旅客4.4億人次。這是自2014年以來的最低水平。

綜合香港經濟日報網等媒體近日報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）公布，7月1日至8月31日，全國鐵路累計發送旅客4.4億人次，日均716.8萬人次，高峰日發送旅客873.5萬人次；累計發送貨物6.5億噸，年增4537萬噸，增長7.5%，貨運保持高位運行。

國鐵集團表示，針對暑期疫情多點散發的情況，及時調整了運輸組織，停開、減開涉疫地區旅客列車，限售或停售涉疫地區車票，防止疫情透過鐵路傳播；同時精準實施「一日一圖」，充分滿足旅客出行需求。

此外，針對暑期學生流、探親流、旅遊流疊加、部分地區客流相對集中的情況，加強售票數據分析，科學安排旅客列車開行，實施「一日一圖」，精準匹配運力和需求。

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夏季是中國最繁忙的交通季節之一，但由於COVID-19病毒捲土重來，中國多個城市過去數月實施的防控措施打亂了旅行計畫。今年暑期鐵路發送旅客人次是自2014年以來的最低水平，比2021年同期下降了4.8%，比2020年疫情高峰期下降了3.5%。

據凱投宏觀的數據，截至8月31日，占中國GDP達32%的41個城市處於疫情中，這是4月大規模封鎖嚴重損害經濟以來的最高水平。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110903