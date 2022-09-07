中國控美網攻西北工業大學 美專家反指竊密慣犯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中國指控美國國家安全局策畫對西北工業大學進行網路攻擊，竊取關鍵技術與資料，官媒今天刊文稱，西工大技術領先美國，因此成眼中釘；外媒則引述美方專家指西工大多次竊取美國技術。

據央視報導，中國國家計算機病毒應急處理中心5日發布調查報告指西北工業大學遭受境外網路攻擊，攻擊源頭是美國國家安全局。報告指控美方使用逾40種不同的網路武器，對西北工業大學竊密。

這起事件隨即在美中之間掀起新的輿論戰，包含外交部在內的中國官方單位、美國國安領域專家，均透過不同媒體表達意見，相互指控。

中共中央紀委和國家監委機關報「中國紀檢監察報」 以「網絡攻擊無所不用其極，為何美國對西工大虎視眈眈？」為題刊發報導稱，美國國家安全局為了隱匿對西北工業大學實施網路攻擊的行為，做了長時間準備工作，並精心偽裝。

報導提及，西北工業大學在科研方面擁有強大實力，某些領域的技術水準甚至領先於美國，使其成為美國的「肉中刺、眼中釘」。為了掌握這所學校的一舉一動，獲取相關技術、研發進展和核心機密，美國暴露出「駭客帝國」、「竊密帝國」的真面目。

報導並稱美國左手發起網路攻擊竊取資訊，右手進行無端打壓阻礙發展，「網絡攻擊只是美國的卑劣伎倆之一」。

美方對於此事則有截然不同的觀點與解讀。

根據美國之音引述美國中情局（CIA）前官員艾夫提米德斯（Nicholas Eftimiades）指出，在他所建立的間諜案統計數據庫中，中國西北工業大學涉嫌4起美國經濟間諜案。

他提到，在西北工業大學的案例中，西工大向產業界轉移了相關訊息。中國的情報體系利用國家的權力，以商業目的搜集資訊，以此建立產業、主導產業。這與美國之間存在巨大的差異。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，中共的間諜活動與大多數西方國家的間諜活動區別是明顯的，「大多數國家實施間諜活動以確保國家安全。相比之下，中共還採用全社會的方法竊取外國技術、知識產權、商業秘密和經濟財富」。

艾夫提米德斯說，不公開討論情報事務是美國情報界的標準做法，中共的問題在於他們是「病態式的說謊者」，「中國共產黨經常指責西方從事間諜活動，指責西方對中國社會的所有問題負責。他們如此大聲和頻繁提出這些指控，反倒讓人無法確定其中哪些是真實的」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110907