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通膨削減海外需求 中國8月出口年增率僅個位數

2022/9/7 15:43
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（中央社台北7日電）中國海關總署最新貿易資料顯示，8月份進出口總值5504.5億美元，年增率4.1%；出口3149.2億美元，年增率7.1%，遠低於7月年增率。分析指出，通膨飆升削弱海外需求，出口呈現放緩。

中國海關總署7日上午發布上述進出口貿易統計資料。

中國8月份進出口總值5504.5億美元（約新台幣17兆元），年增率4.1%。出口3149.2億美元，年增率7.1%；進口2355.3億美元，年增率0.3%；貿易順差793.9億美元，擴大34.1%。

前8個月進出口總值4.19兆美元，年增率9.5%。出口2.38兆美元，年增率13.5%；進口1.81兆美元，年增率4.6%；貿易順差5605.2億美元，擴大56.7%。

據路透社7日報導，中國8月份出口年增率7.1%，低於7月份年增率為18.0%。原因在於通貨膨脹削減海外需求，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封控措施、高溫熱浪等因素擾亂產出，增添經濟成長風險。

分析指出，伴隨全球利率上升、通貨膨脹飆升、地緣政治緊張等因素打擊外部需求，中國出口成長面臨愈來愈大的挑戰。人民幣貶值近期觸及兩年來低點，但這並未提振中國出口成長，凸顯外需疲軟。

國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，出口疲軟似乎較預期來得更早，最近航運數據顯示，隨著航運價格大幅下跌，來自美國和歐盟的需求已經放緩。

仲量聯行首席經濟學家龐溟指出，疫情爆發擾亂了供應鏈和需求，限電措施損害了生產；美元普遍走強也給進口帶來壓力，中國進口成長放緩情況預計也不會很快地獲得緩解。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110907

龐溟
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