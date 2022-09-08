中國外交部槓上香港外記會 源於一起阻警執法案

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（中央社記者張謙香港8日電）中國外交部近日又槓上香港外國記者會（FCC），這次並非「港獨」或外國駐港記者不獲簽證問題，而是一起妨礙警員執法案。

香港記者協會主席陳朗昇昨天採訪一起屋苑業主爭端時，有人報警求助，警方到場調查，要求相關人士出示身分證，但陳朗昇拒示，警員即時以「阻差辦公（妨礙警員執法）」及「在公眾地方行為不檢」予以拘捕。

在陳朗昇被捕後，外記會昨天發表聲明，表示關注其被捕，強調將會跟進監察事件。

聲明表示，由於陳朗昇是香港新聞界知名領袖，外記會強烈呼籲當局在處理這起案件時要有透明度及謹慎，尤其是國際社會正密切注視香港的新聞自由。

針對外記會的聲明，中國外交部駐港公署今天發表聲明批評，外記會和一小撮西方「反華政客」汙衊抹黑香港警方對記協個別人員依法採取的行動，妄圖干預香港法治，對此表示不滿和反對。

公署發言人說，FCC和個別西方政客罔顧事實、不分是非，利用一切機會攻擊特區政府，為反中亂港分子撐腰張目，充分暴露其以新聞自由為名、行干預特區法治之實的卑劣行徑，充分暴露其亂港禍港的險惡用心，其圖謀註定不會得逞。

陳朗昇昨天捲入的業主糾紛是「家常便飯」。這種紛爭源於香港各民住屋苑自行負責管理，每個屋苑必須自行設立業主委員會，以處理屋苑的清潔、投訴及定期維修和裝潢等。

由於香港大型屋苑的維修和裝潢費涉及金額龐大，成為工程商的肥肉，過往有不少工程商與屋苑業主委員會成員勾結，最終成功競標、獲取利益。所以，各屋苑的業主委員會也被某些人視為「肥肉」，有心人爭相成為委員。

由於業主委員會接近民眾，是基層組織，其委員歷來也是不同黨派爭攬成為「樁腳」的對象。

業主委員會因為維修和裝潢費用的爭端由來已久，不時發生毆鬥或法律訴訟，以至警方必須介入處理，但問題還是不能根治。

這次陳朗昇介入的業主委員會位於新界元朗朗屏邨。據報導，相關業主委員會昨天開會，陳朗昇獲某些委員邀請，以某網媒記者身分到場採訪，期間不同立場的委員爆發衝突，有人報警求助。

中國外交部多次槓上外記會。2018年8月，主張「香港獨立」的民族黨召集人陳浩天獲邀到外記會演講，期間受到中國外交部與港府強烈譴責。

同年10月，外記會副主席、英國金融時報亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）的工作簽證未能獲准延期，被迫離港。

「反送中」爆發後，中國外交部與外記會也多次就港區國安法及新聞自由問題爭執。

近年來，外記會與中國外交部的緊張關係明顯緩和，昨天一起本地經常發生的業主委員會爭端，再度激發雙方交鋒，更提升至新聞自由及外交層次。（編輯：李雅雯）1110908