抗旱保秋糧 長江流域水庫群2度調水補下游

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（中央社台北12日電）中國南方高溫乾旱恐影響秋糧收成，水利部今天上午8時再次啟動長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度專項行動，保障9月中下旬長江中下游中稻、晚稻等秋糧作物灌溉關鍵期用水和城鄉供水。

據新華社12日報導，這項專項行動調度以三峽為核心的長江上游水庫群、洞庭湖水系水庫群和鄱陽湖水系水庫群向下游補水。抓住補水的有利時機，對接每一個灌區、每一個城鄉供水取水口，精打細算抗旱水源。

水利部先前發布的旱情通報顯示，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.89至7.20公尺，江湖水位均為有實測紀錄以來同期最低。據預測，9月中下旬長江流域降雨仍偏少，長江中下游及洞庭湖、鄱陽湖水系來水偏少，水位將持續下降，旱情恐繼續發展。

水利部組織長江水利委員會和江蘇、安徽、江西、湖北、湖南省水利廳依旱象情勢研究制定抗旱聯合調度方案，再次啟動調水專項行動。水利部先前曾於8月16日中午12時起啟動調水專項行動，調度上、中游水庫群，加大出庫流量為下游補水。

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據中國新聞週刊日前報導，高溫旱象使長江水位呈現「汛期反枯」，鄱陽湖、洞庭湖水域面積大減，極端天氣恐影響秋糧收成，秋糧占中國全年糧食產量約3/4。長江流域是水稻重要產區，水稻約占秋糧產量4成；南方稻區占中國水稻播種面積94%。

乾旱高溫主要集中在長江中下游流域南岸至南嶺以北，多地區頻繁出現攝氏40度以上高溫，加上降雨少，江河水位下降，一定程度影響了中稻、晚稻生長。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110912